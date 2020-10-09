В Ереване прошло заседание межправительственного совета ЕАЭС.

Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для Армении время. Об этом чиновник заявил в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, который состоялся в Ереване.

Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений. Наш народ сплочен как никогда и полон решимости выстоять до конца и защитить нашу свободу и независимость Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Политик поблагодарил страны-участницы ЕАЭС, которые направили своих делегатов в Армению несмотря на обострение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян заявил о "ловушке" для армии Азербайджана в Карабахе.

Видео: YouTube / TASS