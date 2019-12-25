Никол Пашинян заявил о "ловушке" для армии Азербайджана в Карабахе

Никол Пашинян заявил о "ловушке" для армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении рассказал в интервью для журналистов РБК. По словам чиновника, военачальники Еревана сымитировали отступление на юге региона. Благодаря этому у них получилось заманить военный корпус Баку в специальный коридор.
Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Армения назвала условие для уступок по Нагорному Карабаху.
Фото: Pixabay.com
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