На территорию непризнанной республики приехал Никол Пашинян.

Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.

Отмечается, что впервые с начала вооружённого конфликта на спорную территорию приехал глава армянского правительства Никол Пашинян. Он провёл встречу с президентом непризнанной Нагорно-Карбахской республики Араиком Арутюняном.

Глава Минобороны непризнанной республики Джалал Арутюнян сообщил Пашиняну, что в ответ по позициям Азербайджана были нанесены адекватные удары.

Ранее Турция готова работать с Россией по урегулированию в Карабахе.

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