Турция готова работать с Россией по урегулированию в Карабахе

Мевлют Чавушоглу объяснил, почему РФ должна больше вкладываться в процесс урегулирования конфликта.

Турция готова работать с Россией по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам во время брифинга заявил глава внешнеполитического ведомства Анкары Мевлют Чавушоглу. Он выступил в Баку после встречи с азербайджанским коллегой. Чиновник дал интервью местному телеканалу TRT Haber.

Каждый должен быть на стороне правды. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чиновник добавил, что все в курсе, как много РФ вложила в решение конфликта, однако от Москвы ждут еще больших усилий. В МИД заметили, что карабахский вопрос следует в корне решить ради обеспечения безопасности региона, поэтому существует необходимость в совместном работе между Анкарой и Москвой.

В Турции раскритиковали работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Видео: YT / Ali Kamil Tüfekyapan