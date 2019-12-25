Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже ЕС по теме санкций против Минска

Мевлют Чавушоглу рассказал, как Афины давят на ЕС.

Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже Евросоюза по теме введения санкций против Минска. Об этом в интервью местному агентству Anadolu рассказал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Все очень хорошо понимают, что требования Турции в Средиземном море по вопросу континентального шельфа справедливы. Но для принятия решений в ЕС нужен консенсус всех его членов. Греция и администрация Кипра словно взяли в заложники ЕС Мевлют Чавушоглу глава МИД Турции

Чиновник заметил, что Афины говорят ЕС о том, что Евросоюз должен поддержать Грецию даже несмотря на то, что союз не верит в их правоту. При этом правительство угрожает тем, что в ином случае будет накладывать право вето на другие решения, касающиеся, например, ситуации в Белоруссии.

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан.

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