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Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже ЕС по теме санкций против Минска
Сегодня, 12:31
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lesjasap

Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже ЕС по теме санкций против Минска

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Мевлют Чавушоглу рассказал, как Афины давят на ЕС.

Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже Евросоюза по теме введения санкций против Минска. Об этом в интервью местному агентству Anadolu рассказал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Все очень хорошо понимают, что требования Турции в Средиземном море по вопросу континентального шельфа справедливы. Но для принятия решений в ЕС нужен консенсус всех его членов. Греция и администрация Кипра словно взяли в заложники ЕС

Мевлют Чавушоглу глава МИД Турции

Чиновник заметил, что Афины говорят ЕС о том, что Евросоюз должен поддержать Грецию даже несмотря на то, что союз не верит в их правоту. При этом правительство угрожает тем, что в ином случае будет накладывать право вето на другие решения, касающиеся, например, ситуации в Белоруссии.

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан.

Фото: Pixabay.com

Теги: восточное средиземноморье, греция, евросоюз, кипр, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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