Глава МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Мевлют Чавушоглу озвучил условия в эфире телеканала TRT

Он заявил, что подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, в противном случае против них начнется военная операция. Чавушоглу добавил, что российская сторона также поставлена в известность.

– Сейчас идет подготовка к военной операции в Сирте, но пока мы еще ждем урегулирования посредством переговоров, – заявил он, пообещав продемонстрировать решительность в случае, если Хафтар не отступит.

Напряженная обстановка в Ливии сохраняется с 2011 года, когда в ходе гражданской войны был свергнут, а затем убит Муаммар Каддафи, управлявший страной с 1969 года. С тех пор на востоке в Тобруке правит парламент, во главе которого стоит Халифа Хафтар, а на западе в Триполи – правительство национального согласия, которое поддерживает турецкая сторона. Среди союзников Хафтара – Египет и Саудовская Аравия.

Фото: pixabay.com

Видео: Youtube/Ali Kamil Tüfekyapan