Страна заинтересована в том, чтобы решить вопрос с Нагорным Карабахом коренным образом.

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан в мирных переговорах или на поле боя. Об этом рассказал глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция заинтересована в том, чтобы решить вопрос с Нагорным Карабахом коренным образом, так как приложила к этому много сил.

Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Он считает, что мировое сообщество делает ошибку, ставя Армению и Азербайджан в данном конфликте на равные позиции. Дипломат отметил, что это не одно и то же.

Чавушоглу заявил, что данные страны поддерживают целостность Украины и Грузии.

Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли.

Он считает это недопустимым.

Ранее Эрдоган заявил об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха.

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