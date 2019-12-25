Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан в мирных переговорах или на поле боя. Об этом рассказал глава МИДа страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Турция заинтересована в том, чтобы решить вопрос с Нагорным Карабахом коренным образом, так как приложила к этому много сил.
Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Он считает, что мировое сообщество делает ошибку, ставя Армению и Азербайджан в данном конфликте на равные позиции. Дипломат отметил, что это не одно и то же.
Чавушоглу заявил, что данные страны поддерживают целостность Украины и Грузии.
Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли.
Он считает это недопустимым.
Ранее Эрдоган заявил об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха.
Фото: pixabay.com
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