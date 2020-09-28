Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха.
Терпению Азербайджана пришёл конец.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Он отметил, что Баку силовыми действиями ставит точку в давнем конфликте двух стран. Он считает, что освобождение Карабаха от "армянской оккупации" позволит добиться мира и стабильности в регионе.
Турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить проблему Нагорного Карабаха. Он считает, что сейчас она перешла к угрозам.
Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.
Видео: Youtube/T.C. Cumhurbaşkanlığı
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