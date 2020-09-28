Баку силовыми действиями ставит точку в давнем конфликте двух стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об "армянской оккупации" Нагорного Карабаха.

Терпению Азербайджана пришёл конец. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он отметил, что Баку силовыми действиями ставит точку в давнем конфликте двух стран. Он считает, что освобождение Карабаха от "армянской оккупации" позволит добиться мира и стабильности в регионе.

Турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить проблему Нагорного Карабаха. Он считает, что сейчас она перешла к угрозам.

Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.

Видео: Youtube/T.C. Cumhurbaşkanlığı