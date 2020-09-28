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Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

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Он заявил, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана. Он считает, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель".

По его словам, если этого не сделать, то Армения и будет и дальше своевольничать. Также турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить проблему Нагорного Карабаха. Он считает, что сейчас она перешла к угрозам.

За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Он заявил, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана.

Ранее посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Видео: Youtube/T.C. Cumhurbaşkanlığı

 

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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