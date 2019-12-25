Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах

Национальный состав данных групп определить сложно.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Нагорный Карабах. Об этом пишут "РИА Новости".

По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Вардан Тоганян, посол Армении в России

Он отметил, что боевиков готовят в специальных лагерях. Национальный состав данных групп определить сложно.

Накануне в министерстве обороны Азербайджана заявили, что на стороне Армении воюют люди, приехавшие из Сирии и других государств Среднего Востока.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных.

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