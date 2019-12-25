Известно, что Азербайджан уничтожил 22 танка и другой тяжелой бронетехники Армении.

Минобороны Азербайджана заявило о более 550 убитых армянских военных в ходе столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что в результате боевых действий погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян. Личный состав его части понёс большие потери.

Азербайджан заявляет, что в военных и гражданских госпиталях Армении не хватает мест, в банке крови наблюдается нехватка крови.

При этом азербайджанская сторона считает, что Армения скрывает от общества реальные потери в армии.

Известно, что Азербайджан уничтожил 22 танка и другой тяжелой бронетехники Армении, а также 15 единиц ЗРК "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами.

Ранее Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении.

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