Армия обороны Карабаха успешно сдерживает наступление.

Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном началось в арцахском (Арцах- самоназвание Карабаха) направлении. По словам премьер-министра Армении, ситуация развивается оперативно. Он заверил, что информация будет по мере необходимости подытожена и обнародована. Пашинян попросил доверять только официальным источникам, сохранять бдительность и не поддаваться на вражескую информацию.

Накануне пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе. Он попросил население укрыться в своих домах и не выходить на улицы.

Ранее мы сообщили, что глава Азербайджана заявил о раненых среди населения.

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