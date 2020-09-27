Глава Азербайджана заявил о раненых среди населения

В обращении президент Азербайджана уточнил, что пострадали еще и военные.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о "жертвах и раненых" среди населения после обстрела со стороны ВС Армении в районе линии соприкосновения в Карабахе.

Об инциденте стало известно в воскресенье утром. В обращении глава государства уточнил, что ВС Армении напали на позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в разных направлениях линии соприкосновения. Власти считают, что это очередная провокация со стороны Армении.

В результате обстрела армянских военных есть потери среди азербайджанских военных и гражданского населения. Азербайджан не оставит без ответа действия Армении. В настоящее время по позициям противника наносятся удары, уничтожена военная техника. - Ильхам Алиев, президент Азербайджана

С утра МО Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".

Ранее мы сообщили, что Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета.

Видео: Youtube/Фирдуси Гусейнов