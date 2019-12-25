Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Песков уточнил, что в рамках видеоконференции участники встречи обсудят реализацию нацпроектов.

Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Напомним, что 24 сентября с избранными руководителями субъектов РФ Владимир Путин анонсировал обсуждение с региональными властями на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. На данный момент готовятся все необходимые уточнения параметров.

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Фото: kremlin.ru