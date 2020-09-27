Водитель автобуса погиб. Число жертв аварии выросло до семи человек.

В Калининградской области произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

О происшествии стало известно в 10:20 (11:20 мск). В Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачева столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Чтобы ликвидировать ДТП привлечены 43 человека и 15 единиц техники. На место ДТП прибыли 20 человек от МЧС России.

В результате столкновения шесть человек погибли. Среди них один несовершеннолетний. Еще восемь получили ранения. На место аварии прибыли начальник УМВД Игорь Илларионов и экстренные службы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили, что в центре Минска начали стягивать военную технику и милицию.

Видео: Telegram/Калининград №1