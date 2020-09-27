В центре Минска начали стягивать военную технику и милицию

В центре Минска очевидцы заметили милицию, внутренние войска и БТРы на улицах. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Недалеко от площади дежурят силовые подразделения, выставлены милицейские автобусы. Движение по дороге перекрыто. У Дворца Республики стоит военная техника. Военные вооружены. Кроме того, в восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, также замечена спецтехника, которая двигается в сторону центра города. БТРы замечены на центральном проспекте Независимости в центре Минска.
Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро.
- сказано в Telegram-канале милиции Белоруссии
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Видео: Telegram/Военный обозреватель
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