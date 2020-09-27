СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

Правоохранительные органы разыскивают двух иностранцев. Один из них имеет гражданство РФ, второй – гражданство Израиля.

Стало известно о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине. Об этом написала газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве и радиостанция RCN.

По данным источника, подозреваемые в подготовке покушения являются опытными снайперами. Один из них раньше был бойцом спецназа. Оба злоумышленника недавно приехали в страну. Власти специально обнародовали информацию о готовящемся покушении. Так они дают понять подозреваемым, что их рассекретили и ищут. Службы безопасности страны приведены в повышенную боевую готовность. В график президента вносятся некоторые корректировки.

Напомним, Иван Дуке Маркес является президентом Колумбии с августа 2018 года. Во втором туре выборов он набрал 53,9% голосов. До него на посту президента был Хуан Мануэль Сантос.

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Фото: Youtube/PSC Televisión