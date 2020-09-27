Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к сенату с просьбой не утверждать кандидатуру до президентских выборов.

Президент США Дональд Трамп назвал претендента на должность судьи Верховного суда США. Глава государства предложил кандидатуру Эми Барретт.

В заявлении на сайте Байдена сказано, что "сенат не должен работать по этой вакантной должности". СМИ сообщают, что Барретт придерживается консервативных взглядов. Она выступает против абортов и жестко критикует реформу здравоохранения, которую ранее утвердил экс-глава государства Барак Обама. Барретт может стать самой молодой судьей в Верховном суде США.

Накануне американский лидер Дональд Трамп предложил выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда США судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.

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Видео: Youtube/Global News