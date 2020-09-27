Созвано внеочередное заседание Национального собрания.

В Армении объявлено военное положение. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил о всеобщей мобилизации лиц старше 18 лет. Об этом говорится на видео, опубликованном его пресс-секретарем Ваграмом Погосяном.

Накануне в Нагорном Карабахе произошел вооруженный конфликт. В обращении пресс-секретаря Минобороны Армении Шушана Степаняна упоминалось, что Арцан (самоназвание Карабах) подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. В правительстве приняли решение объявить военное положение.

Премьер-министр Армении полагает, что Азербайджан заранее спланировал эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе. Он напомнил, как совсем недавно Азербайджан говорил о широкомасштабных совместных военных учениях с Турцией, а также отказался от мониторинга ОБСЕ. В Армении считают, что все эти действия указывают, что действия Азербайджана спланированы.

Ранее мы сообщили, что на Украине прогнозируют "второй Чернобыль".

Видео: Youtube/ARMENIAN NEWS