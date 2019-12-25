В Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Недавно Минобороны Азербайджана заявляло, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта". Азербайджанское военное ведомство заявляло о потерях среди мирного населения. При этом, премьер-министр Армении Никол Пашиян отметил, что вооруженное столкновение началось со стороны Азербайджана.
Азербайджанская сторона отказалась комментировать конфликт.
Ранее мы сообщили, что в США назвали самый "уродливый" в мире самолет.
Фото: pixabay
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