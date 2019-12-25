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В Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
Сегодня, 8:14
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В Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах

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В обращении пресс-секретарь военного ведомства рассказал, что Арцан (самоназвание Карабах) подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Недавно Минобороны Азербайджана заявляло, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта". Азербайджанское военное ведомство заявляло о потерях среди мирного населения. При этом, премьер-министр Армении Никол Пашиян отметил, что вооруженное столкновение началось со стороны Азербайджана.

Азербайджанская сторона отказалась комментировать конфликт.  

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Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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