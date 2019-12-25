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В США назвали самый "уродливый" в мире самолет
Сегодня, 16:21
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lesjasap

В США назвали самый "уродливый" в мире самолет

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Лидерство в данном списке по версии Popular Mechanics одержал M-15 Belphegor.

Польский легкий самолет M-15 Belphegor является самым "уродливым" в мире. Об этом сообщили военные эксперты из американского издания Popular Mechanics. В СМИ рассказали, что воздушные суда, которые создавались странами Варшавского договора, всегда не отличались красивым внешним видом. Однако тот, который создавался в 1970-ых годах в Польше ради сельскохозяйственных задач - "в высшей степени уродливый".

M-15 Belphegor вмещал чуть менее трех тонн пестицидов в двух огромных пилонах и рассеивал их с помощью сжатого воздуха. Двигатель был поднят над системой распыления химикатов, чтобы избежать смешивания выхлопных газов и пестицидов

публикация Popular Mechanics

Журналисты напомнили читателям, что самолет был призван заменить собой советский самолет Ан-2. Однако он получился хуже предшественника. В Польше считают данную разработку "большим разочарованием" из-за плохого проектирования.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: m-15 belphegor, popular mechanics, польша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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