В США назвали самый "уродливый" в мире самолет

Лидерство в данном списке по версии Popular Mechanics одержал M-15 Belphegor.

Польский легкий самолет M-15 Belphegor является самым "уродливым" в мире. Об этом сообщили военные эксперты из американского издания Popular Mechanics. В СМИ рассказали, что воздушные суда, которые создавались странами Варшавского договора, всегда не отличались красивым внешним видом. Однако тот, который создавался в 1970-ых годах в Польше ради сельскохозяйственных задач - "в высшей степени уродливый".

M-15 Belphegor вмещал чуть менее трех тонн пестицидов в двух огромных пилонах и рассеивал их с помощью сжатого воздуха. Двигатель был поднят над системой распыления химикатов, чтобы избежать смешивания выхлопных газов и пестицидов публикация Popular Mechanics

Журналисты напомнили читателям, что самолет был призван заменить собой советский самолет Ан-2. Однако он получился хуже предшественника. В Польше считают данную разработку "большим разочарованием" из-за плохого проектирования.

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Фото: Pixabay.com

