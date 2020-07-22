Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров

Разработчики рассказали о поставленной перед ними задаче.

"Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы НПО "Анероидная техника". Сотрудники данной компании разрабатывали роботехническую платформу.

В пресс-службе предприятия объяснили, что "Маркер" сможет вести боевые действия в автономном режиме на удалении от оператора в тысячи километров. Такую цель перед собой ставят разработчики проекта. Заказ выполняется по запросу Минобороны России.

Одним из шагов в развитии проекта является повышение автономности. Дальность управления аналогичных робототехнических платформ ограничена 2-5 километрами пресс-служба НПО "Анероидная техника"

Напомним, что проект "Маркер" создается при участии Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ.

Popular Mechanics: F-22 и F-35 защитят "триллионы долларов" от России.

Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований