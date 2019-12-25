"Маркер" смог преодолеть лесостепь Челябинской области в автономном режиме.

В России провели автономные ходовые испытания боевого робота в зимних условиях. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований. По данным представителей компании, "Маркер" успешно прошел тесты в полностью автоматическом режиме.

В рамках отработки системы управления российская экспериментальная робототехническая платформа преодолела отрезок пути протяженностью 30 километров. Тесты проводились в Челябинской области. Маршрут движения был проложен через неподготовленную территорию - лесостепь со снежным покровом пресс-служба ФПИ

"Маркер" смог прибыть к обозначенному месту спустя полтора часа. Робот самостоятельно проложил себе маршрут, который также самостоятельно корректировал благодаря техническому зрению. Оно построено на базе нейросетевых алгоритмов. Платформа может автономно функционировать до 48 часов на твердом покрытии и до 24 часа на пересеченной местности.

Роботу "Маркеру" предрекли "лёгкую смерть в бою".

Фото: YouTube/ Фонд перспективных исследований