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Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер"
Сегодня, 9:24
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lesjasap

Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер"

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Боевую платформу представят на форуме "Армия-2020".

Минобороны России и Фонд перспективных исследований в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

В августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России

Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ

Специалист объяснил, что боевая платформа "Маркер" будет продемонстрирована в программе Международного военно-технического форума "Армия-2020". Проект робота является разработкой ФПИ и НПО "Андроидная техника", создавшего робота "Федора". "Маркер" создан для отработки взаимодействия беспилотной авиации, спецназа и наземных роботов. 

Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров.

Теги: боевой робот, маркер, минобороны, фпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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