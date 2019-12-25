Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер"

Боевую платформу представят на форуме "Армия-2020".

Минобороны России и Фонд перспективных исследований в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

В августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России Андрей Григорьев, генеральный директор ФПИ

Специалист объяснил, что боевая платформа "Маркер" будет продемонстрирована в программе Международного военно-технического форума "Армия-2020". Проект робота является разработкой ФПИ и НПО "Андроидная техника", создавшего робота "Федора". "Маркер" создан для отработки взаимодействия беспилотной авиации, спецназа и наземных роботов.

Робота "Маркер" обучат ведению боя на дистанции в тысячи километров.