ФСБ задержала жителя Челябинска, который намеревался совершить теракт

Сейчас фигурант расследования сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

Задержан местный житель из города Челябинска, планировавший теракт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) по указке украинских спецслужб. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что молодой человек 2007 года рождения в настоящее время признал свою вину.

Российские правоохранительные органы установили, что юноша через мессенджер Telegram инициативно установил рабочие контакты с иностранным представителем. По предоставленным киевским куратором инструкциям россиянин изготовил взрывное устройство для совершения диверсии на территории нашего государства. В силовом ведомстве уточнили, что во время обысков по адресу проживания задержанного было изъято около 1,5 килограмм самодельного бризантного взрывчатого вещества. Также найден его личный дневник с записями на украинском языке. Таким образом найдены доказательства противоправной деятельности фигуранта расследования. Сейчас в отношении задержанного ведутся уголовные дела по части 3 стать 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1 УК РФ. Речь идет о покушении на террористический акт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств, нелегальном изготовлении взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении, переделки или ремонте взрывных устройств.

Молодой человек будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

ФСБ задержала организатора нелегальной миграции из Латинской Америки.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России