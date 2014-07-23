ФСБ задержала организатора нелегальной миграции из Латинской Америки

Силовики раскрыли незаконную схему легализации иностранцев и присвоения из зарплаты.

Российские силовые структуры опубликовали кадры задержания организаторов канала незаконной миграции из одной из стран Латинской Америки и государств ближнего зарубежья. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что группа злоумышленников организовала на территории нашего государства криминальную схему по легализации иностранцев. Этот процесс происходил при помощи фальсификации документов. Оперативные мероприятия по выявлению подозреваемых проводились вместе с обысками в загородном доме фигурантов расследования. Там располагалось общежитие и офис фирмы. Специалисты нашли и изъяли многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства для связи.

Главарь банды фиктивно устраивал иностранцев на работу, а потом присваивал себе их заработную плату. Задержанный пользовался тем, что иностранные граждане не знали российского миграционного законодательства, поэтому ему удавалось успешно вводить потерпевших в заблуждение. Сейчас в отношении фигуранта ведется уголовное дело ро части 3 статьи 322.1 УК РФ. Речь идет об организации незаконной миграции в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. В отношении остальных фигурантов расследования принимаются процессуальные решения.

ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России