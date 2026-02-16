ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца

Подозреваемые задержаны в 37 регионах страны.

Российские силовые структуры пресекли деятельность 86 подпольных оружейников, действовавших на территории 37 субъектов нашего государства за минувшие два месяца. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что операции по задержанию проводились при участии Росгвардии и правоохранительных органов. Подозрение пало на 86 местных жителей. Они считаются причастными к к незаконному обороту средств поражения, восстановлению боевых свойств гражданских образцов вооружения в подпольных мастерских и реализации такого оружия.

С декабря 2025 по январь 2026 года из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия ЦОС ФСБ РФ

Специалисты из силового ведомства пояснили, что что в перечне изъятого есть 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, пять гранатометов, 36 гранат, свыше 19,6 килограмма взрывчатых веществ, таких как тротил и порох, а также более 15 тысяч патронов с различным калибром. Дополнительно оперативниками прекращена деятельность 19 подпольных мастерских, в которых происходила модернизация оружия и изготовление снарядов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России