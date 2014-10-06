ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму

Силовики увезли на допрос двух местных жителей.

Российские силовые структуры на территории Крыма показали через социальные сети оперативные кадры задержания двух членов международной террористической организации, запрещенной на территории Росси. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ уточнили, что подозреваемые вербовали мусульман в Бахчисарайском районе полуострова. В презентованном видеоролике показано, что оперативники выходят из служебной машины ночью в полном обмундировании с огнестрельным оружием, а затем идут в сторону одного из местных домов. Далее происходят задержание злоумышленника и работа по задержанию его коллеги. Дополнительно в ходе обысков продемонстрирована запрещенная литература. В конце записи силовики сажают двух мужчин в транспортные средства и увозят с места инцидента.

Фото и видео: УФСБ РФ по региону