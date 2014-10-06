СК показал видео задержания двух чиновников в Калуге за взятку

Сейчас подозреваемые остаются под стражей.

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сотрудниками регионального управления российских силовых структур по Калужской области заместителя начальника и ведущего эксперта ФКУ "Управление магистрали Москва - Бобруйск Федерального дорожного агентства" за получение взятки в особо крупном размере. Соответствующие данные опубликованы в социальных сетях надзорного ведомства. Известно, что подозреваемые незаконно получили порядка 5,5 миллионов рублей.

В пресс-службе УФСБ РФ уточнили, что денежная сумма передавалась от представителя коммерческой организации государственным служащим за предоставление преимущества при заключении и исполнении договоров на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. В отношении фигурантов расследования ведутся уголовные дела по части 6 статьи 290 УК России. По решению судебной инстанции подозреваемые отправлены под стражу.

Фото и видео: Следственный комитет России по Калужской области