Подросток утонул во время празднования дня рождения в реке Уй

Через три дня поисков спасатели достали из реки тело юноши.

Трагедия произошла в поселке Черноречье Троицкого муниципального округа. В реке Уй 17-летнего подростка унесло течением, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Компания молодых людей собралась отметить день рожденье на берегу реки Уй. В какой-то момент один из подростком зашел в воду, чтобы освежиться. Однако он поскользнулся на прибрежной траве и потерял равновесие. Сильное течение реки Уй мгновенно подхватило тело юноши и унесло от берега, не оставив шансов выплыть самостоятельно.

На месте происшествия работали все оперативные службы. В поисковых работах приняли участие сотрудники МЧС, представители Троицкого поисково-спасательного отряда и инспекторы полиции.

Тело юноши обнаружили в двух метрах от берега и в пяти километрах от места, где отдыхали дети. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в реке Охты в районе Капсюльного моста утонул 15-летний подросток.

Фото: МЧС по Челябинской области