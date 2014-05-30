  1. Главная
ФСБ показала видео задержания жителя Челябинской области по делу о госизмене

0 0

Мужчина работал на железной дороге и передавал информацию Украине.

Российские силовые структуры на территории Челябинской области опубликовали через социальные сети кадры задержания и допроса местного жителя, которого подозревают в государственной измене в пользу Украины. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы УФСБ РФ по региону. Известно, что речь идет о мужчине 1979 года рождения. По заданию киевского режима фигурант расследования проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры. Она также должен был передать куратору сведения о передвижении железнодорожных составов с боевой техникой. В ходе допроса россиянин заметил, что работал на железной дороге, поэтому мог собирать сведения о военных поставках и перевозках. В настоящее время задержанный признал вину, раскаялся в преступлениях и призвал соотечественников не повторять его ошибки. 

В отношении фигуранта ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ. Теперь злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения. 

В Волгодонске задержали студентку колледжа по подозрению в попытке теракта.

Фото и видео: УФСБ России по Челябинской области, Telegram / Антитеррор 74

