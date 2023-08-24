В Волгодонске задержали студентку колледжа по подозрению в попытке теракта

До этого подозреваемая попалась на уловку мошенников.

Российские силовые структуры и правоохранительные органы предотвратили теракт возле здания администрации города Волгодонска Ростовской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержана местная студентка колледжа с самодельным взрывным устройством (СВУ) с мощностью в 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. 16-летняя девушка поймана патрульным вблизи парка "Юность". Фигурантка расследования направлялась к зданию администрации с увесистым рюкзаком. Этот предмет вызвал подозрение к сотрудников полиции.

В Волгодонске предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей. ЦОС ФСБ РФ

Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. В СВУ находились также поражающие элементы в виде шурупов, гаек и гвоздей. Они снабжались электронным реле времени. Злоумышленниц объяснила оперативникам, что изъяла рюкзак около 12:30 часов дня из схрона, размещенного около СНТ "Ветеран". К 13 часам дня этот груз должен был оказаться у входа в здание якобы для передачи какому-то чиновнику. Девушка отметила, что около месяца назад стала жертвой мошенников. В МВД и ФСБ считают, что украинские спецслужбы собирались сделать из нее "террористку-смертницу".

ФСБ показала видео задержания в Забайкалье члена террористической организации.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России