Сегодня, 9:55
В Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в госизмене

Силовики раскрыли подробности проведенной операции.

Гражданин из Челябинской области задержан сотрудниками регионального управления российских силовых структур в рамках уголовного дела о сотрудничестве со спецслужбами Украины. Соответствующими данными с журналистами поделились представит ели пресс-службы местного ФСБ. Известно, что оперативниками выявлена и пресечена противоправная деятельность мужчины 1973 года рождения, который может быть причастен к совершению государственной измены (по статье 275 УК РФ).

Было установлено, что подозреваемый является крайним сторонником проукраинской идеологии. Следственные органы считают, что россиянин установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем спецслужб из  киевского режима. По ходатайству государственного обвинения судебная инстанция в отношении фигуранта расследования избрала меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина арестован на срок до 9 февраля 2026 года.

ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области.

Фото и видео: Telegram / Антитеррор 74

