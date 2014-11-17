ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области

Ведется уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

На территории Калужской области российские силовые структуры ликвидировали агента украинских спецслужб, который планировал совершить в регионе серию терактов. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ. Известно, что речь идет об уроженце Запорожской области 1976 года рождения. Мужчина хотел подорвать устройства на местном федеральном газово хранилище, а также автомобильной стоянке одного из оборонных предприятий.

При попытке задержания мужчина оказал оперативникам вооруженное сопротивление. В результате он был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. В мобильном устройстве мужчины спецслужбы России обнаружили переписку в мессенджере Telegram с куратором из киевского режима. В диалоге обсуждались планируемые преступления. Там же украинцы предоставляли инструкции по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ. Для реализации криминального плана подозреваемым были подготовлены 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные устройства. Оперативники нашли в оборудованном схроне 300 грамм пластичной взрывчатки зарубежного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и снаряды к оружию.

На Ставрополье задержан еще один участник нападения на Дагестан в 1999 году.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России