Мужчина сам написал куратору, чтобы сотрудничать с СБУ.

Житель города Краснодара, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные об отечественных предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краев, а также планы размещения военной техники, задержан за государственную измену российскими силовыми структурами. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что мужчина установил в инициативном порядке рабочий контакт с иностранным куратором из киевского режима через мессенджер WhatsApp* (WhatsApp* принадлежит корпорации Meta, признанной на территории России экстремистской, террористической и запрещенной организацией). В результате иностранцы и соседнего государства получали от злоумышленника фотографии и координаты объектов, отвечающих в России за безопасность воздушного пространства.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1963 года рождения, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб. ЦОС ФСБ России

Кроме того, по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий. Местный житель предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте. В отношении задержанного ведется уголовное дело по статье за госизмену, осуществленную в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Сейчас мужчина остается под стражей.

