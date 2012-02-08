Роботу "Маркеру" предрекли "лёгкую смерть в бою". Об этом сообщили журналисты из "Военно-промышленного курьера". Специалисты объяснили, что российское устройство представляет из себя реинкарнацию танкеток 20-ых годов и начала 30-ых.
Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант. Эти роботы слишком малы, чтобы преодолевать большие препятствия, и крайне уязвимы
текст статьи "Военно-промышленного курьера"
В издании говорится о том, что аналогичные с "Маркером" роботы ликвидируются не при помощи пушек, а благодаря винтовкам и пулеметам. Броня устройств слишком тонка, а сама танкетка не может укрыться в окопе или воронке от снаряда.
Перед нами — скорее новая тухачевщина, нежели действительно перспективное оружие. Деньги на ветер ради внешнего пропагандистского эффекта
текст статьи "Военно-промышленного курьера"
Напомним, что тухачевщиной называют "вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений".
Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер".
Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований
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