Журналисты объяснили, почему робот окажется неэффективным в бою.

Роботу "Маркеру" предрекли "лёгкую смерть в бою". Об этом сообщили журналисты из "Военно-промышленного курьера". Специалисты объяснили, что российское устройство представляет из себя реинкарнацию танкеток 20-ых годов и начала 30-ых.

Техники, которая потерпела сокрушительное фиаско и оказалась тупиковой ветвью развития. Только тут — безэкипажный вариант. Эти роботы слишком малы, чтобы преодолевать большие препятствия, и крайне уязвимы текст статьи "Военно-промышленного курьера"

В издании говорится о том, что аналогичные с "Маркером" роботы ликвидируются не при помощи пушек, а благодаря винтовкам и пулеметам. Броня устройств слишком тонка, а сама танкетка не может укрыться в окопе или воронке от снаряда.

Перед нами — скорее новая тухачевщина, нежели действительно перспективное оружие. Деньги на ветер ради внешнего пропагандистского эффекта текст статьи "Военно-промышленного курьера"

Напомним, что тухачевщиной называют "вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений".

Минобороны и ФПИ в августе проведут огневые испытания боевого робота "Маркер".

Видео: YouTube / Фонд перспективных исследований