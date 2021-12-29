Разработчики будут моделировать поведение роботизированной платформы в разных условиях.

Российский робот "Маркер" обзавелся цифровым двойником. Представители НПО "Андроидная техника" и НИИ робототехники Южного федерального университета создали виртуальную обстановку, необходимую для моделирования работы аппарата. Евгений Дудоров объяснил журналистам "РИА Новостей", что проект нужен специалистам для показа техники в различной среде и с разным оборудованием. Он уточнил, что компании выполняли заказ для Фонда перспективных исследований.

Разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ. Евгений Дудоров, исполнительный директор "Андроидной техники"

Эксперт пояснил прессе, что разработка касается цифровых копий как робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, так и окружающей обстановки - физических и природных процессов. Ученые способны показывать работу аппаратуры в снег, дождь, в дневное и ночное время, на рельефе в песочной пустыне и в арктических льдах. Также программа имитирует попадание в роботизированную платформу различных внешних объектов, расцепку гусеничных платформ. За счет проекта пользователи смогут заниматься планированием тактики работы робота "Маркера".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

