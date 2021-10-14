Рогозин опубликовал видео с роботом космодрома Восточный

Он является роботом-охранником.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин у себя в Telegram-канале опубликовал видео с роботом "Маркера". Он на космодроме Восточный испытывается в системе охраны. Создан он был разработчиками робота "Фёдора".

Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ранее стало известно, что научно-технический центр "Охрана" начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Робот был создан Фондом перспективных исследований, испытания робота проходят совместно с фондом компанией "Андроидная техника".

Ранее мы писали, что в правительстве РФ анонсировали запуск трех суперсервисов на портале госуслуг.

Видео: Telegram / РОГОЗИН