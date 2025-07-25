Ракета с аппаратами "Ионосфера-М" и иранским спутником стартовала с Восточного

На орбиту поступят новые спутники "Ионосфера-М", CubeSat и NAHID-2.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами "Ионосфера-М", иранским и 17 отечественными малыми попутными спутниками стартовала с территории космодрома "Восточный". Прямая трансляция события велась в социальных сетях государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что старт был намечен на 08:54 утра 25 июля по времени Москвы с площадки 1С. Спустя десять минут разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделится от третьей ступени "Союза-2.1б". Аппараты "Ионосфера-М" №3, "Ионосфера-М" №4 отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

Известно, что 23 июля в "Роскосмосе" сообщили, что ракета "Союз-2.1б" совместно с двумя аппаратами "Ионосфера-М" выведет на орбиту в качестве попутной полезной нагрузки иранский телекоммуникационный спутник NAHID-2. Этот устройство запущено по контракту в интересах Иранского космического агентства, производителем аппарата выступает местный центр космических исследований. Дополнительно сообщалось, что 17 коммерческих малых спутников формата CubeSat будут запущены в интересах российских заказчиков. В частности, речь идет о разработках от "Геоскана". Спутники будут фотографировать планету, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, а также мониторить космические процессы. Остальные спутники будут исследовать связь между космическим аппаратом и Землёй при помощи радиоканала, проводить эксперименты по управлению объектами на низкой околоземной орбите, осуществлять радиоэлектронный мониторинг в широком диапазоне частот.

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Фото и видео: Роскосмос