Сообщается, что пуск ракеты прервала автоматика.

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты "Ангара-А5". Об этом сообщили во время прямой трансляции с планируемого пуска.

Во время эфира со стартовой площадки прозвучала фраза о выдаче команды "отмена пуска". Сообщалось, что пуск перенесен минимум на сутки. Причина отмены не уточнялась.

Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что процесс старта прервала автоматика. Он уточнил, что за две минуты до возможного пуска произошел сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

Ранее мы сообщали, что экипаж космического корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю.

Видео: Роскосмос Медиа