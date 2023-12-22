Экипаж космического корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю

Экипажу помогают выбраться наружу.

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт от государственной корпорации "Роскосмос" Олег Новицкий и американский астронавт NASA Лорал О"Хара вернулись с Международной космической станции. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра управления полетами. Экипаж приземлился вблизи казахстанского города Жезказган, в юго-восточном направлении. В настоящее время к спускаемому аппарату направились спасатели. Они помогут прибывшим выбраться наружу.

Напомним, что Лорал О"Хара прибыла на МКС в сентябре 2023 года на "Союзе МС-24", а Новицкий и Василевская оказались на орбитальной станции25 марта текущего года. Они оказались на объекте в рамках двухнедельной экспедиции посещения. Когда "Союз МС-25" 23 марта был выведен на околоземную орбиту, белорусская представительница Василевская стала первой гражданкой республики достигшей космического пространства. На Земле она работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа".

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Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос