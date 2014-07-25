В Правительстве РФ анонсировали запуск трех суперсервисов на портале госуслуг

Также будет расширен функционал некоторых уже имеющихся сервисов.

Российское Правительство планирует запустить три новых суперсервиса на едином портале государственных услуг в следующем году. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Первым нововведением станет сервис "Трудовая миграция онлайн". С его помощью можно будет искать вакансии, проходить онлайн-интервью и заключать трудовой договор.

Другой сервис – "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" – позволит оформлять электронные транспортные накладные, электронные путевые листы, а также документы на перевозку грузов.

Третьим новшеством портала станет сервис "Цифровое строительство", который призван получить комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Помимо этого, Чернышенко заявил о расширении функционала уже имеющихся сервисов по получению госуслуг. Так, правительство планирует подключить почти все российские государственные высшие учебные заведения к сервису "Поступление в вуз онлайн", позволяющий перейти на электронные зачетную книжку и студенческий билет. Также изменения коснутся суперсервисов "Мое здоровье онлайн", "Пенсия онлайн" и "Трудовые отношения онлайн".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы страны по закону имеют доступ к данным граждан на порталах государственных услуг.

Фото: Госуслуги