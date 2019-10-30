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Песков: все данные на порталах госуслуг доступны силовым структурам
Сегодня, 13:12
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Песков: все данные на порталах госуслуг доступны силовым структурам

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Официальный представитель Кремля считает, что "ничего такого в этом нет".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы страны по закону имеют доступ к данным граждан на порталах государственных услуг. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

Все данные, которые содержатся на госуслугах, они и так все прозрачны, они доступны по закону для силовых структур.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля добавил, "ничего такого в этом нет".

Издание "Коммерсантъ" сообщает, что московские власти планируют доработать портал mos.ru таким образом, чтобы фотографии пользователей передавались в систему распознавания лиц, которая используется правоохранителями. Кроме того, модернизация веб-ресурса подразумевает "сбор медиаданных и телеметрии" мобильных устройств москвичей.

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Фото: kremlin.ru

Теги: госуслуги, дмитрий песков, личные данные пользователей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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