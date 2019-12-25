При заключении брака супруги могут оставить каждый свою фамилию, выбрать в качестве общей фамилию одного из супругов или образовать новую посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Эти данные вносятся в запись акта о регистрации брака и в свидетельство о регистрации. Соответственно, при смене фамилии будет необходимо заменить и другие документы. Piter.TV расскажет, какие документы нужно заменить и как избежать проблем в этом деле.

Какие документы нужно заменить после смены фамилии

- паспорт гражданина РФ

- СНИЛС

- водительские документы

- загранпаспорт

- полис ОМС

- банковская карта

Какие документы не нужно менять после смены фамилии

- документы, связанные с наличием имущественных прав

- документы о получении образования

- ИНН

- трудовая книжка

Теперь немного подробнее о каждом виде документа. Первое, что нужно заменить, это паспорт гражданина РФ.

Заменить паспорт гражданина РФ

Правительством РФ установлено, что в случае изменения гражданином фамилии, имени, отчества осуществляется замена его паспорта. Выдача паспорта осуществляется территориальным органом МВД по месту жительства или месту пребывания гражданина.

Сделать это можно двумя способами : записаться на прием в ведомство или подать заявление через портал Госуслуги. При записи в ведомство, нужно будет оплатить госпошлину в размере 300 рублей , на портале Госуслуги действует скидка, поэтому в данном случае придётся заплатить 230 рублей.

При подаче электронного заявления, срок изготовления паспорта варьируется от 10 до 30 дней в зависимости от вашей прописки.

При правильно заполненном заявлении через несколько дней на электронную почту придет письмо, в котором будет указано, когда нужно принести оригиналы документов (старый паспорт, две фотографии, свидетельство о браке) в отделение МВД.

В крупных городах, например, в Петербурге или в Москве, зачастую паспорт можно забрать уже через час после подачи оригиналов. Поэтому советуем вам придумать новую подпись заблаговременно.

Как поменять СНИЛС

Далее как можно скорее нужно внести изменения в данные СНИЛС, потому что без них вы не сможете получить новый полис ОМС. Также не получится заменить водительские права через портал Госуслуги, потому что вносить новые данные паспорта и СНИЛС нужно в одно время.

При смене фамилии не нужно менять зеленую пластиковую карточку с номером индивидуального лицевого счета:выдачу таких свидетельств отменили. Но осталась обязанность сообщить об изменении данных. Это нужно сделать в течение 30 дней. Анкету об изменении данных можно подать в клиентской службе ПФР, в МФЦ или через работодателя , с которым заключен трудовой договор. Сменить данные самостоятельно через сайт не получится. Будьте внимательны, в МФЦ и ПФР большинство услуг предоставляются по предварительной записи, записаться в некоторые отделения можно только на месяц вперед.

Вместо пластиковых свидетельств зеленого цвета, которые раньше выдавали в отделениях ПФР с номером лицевого счета, теперь при утере или изменении данных выдают уведомления по утвержденной форме. Они могут быть бумажными или электронными.

Электронное уведомление с номером СНИЛС можно получить на сайте ПФР. Вход в личный кабинет – по учетной записи Госуслуг. Ответ на запрос придет моментально. Уведомления на бумаге выдают в отделениях ПФР или МФЦ.

Заменить водительские документы

После смены личных данных владельца автомобиля водительское удостоверение считается недействительным. Штраф за вождение с такими правами такой же, как и за вождение без прав: от 5000 до 15000 рублей.

Поэтому, если водите автомобиль, сразу после того, как получили новый российский паспорт:

- замените водительское удостоверение и СТС;

- внесите изменения в ПТС, если вы собственник автомобиля.

Для замены удостоверения, СТС и изменений в ПТС, обратитесь в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции по месту вашего нахождения.



Чтобы подать заявления с портала Госуслуг, внесите данные нового паспорта в ваш профиль. Дождитесь, когда данные пройдут проверку и сохранятся. Это может занять от нескольких минут до 5 дней. Без обновленных данных подать заявление через Госуслуги не получится. Если документы нужны срочно, обратись в инспекцию лично.

После того, как вы получили новое водительское удостоверение и регистрационные документы на ТС, внесите изменения в полис ОСАГО. Для этого обратитесь в страховую компанию, которая выдала полис.

На всякий случай, до замены водительских документов и полиса ОСАГО возите с собой свидетельство о браке.

Заменить банковскую карту

Заменить банковскую карту не составит труда. Нужно лично обратиться в подразделение банка, в котором была выдана карта. При себе необходимо иметь: паспорт; свидетельство о браке; карту, подлежащую замене. Банк поменяет фамилию в базе данных и выдаст новую карту примерно через 2-3 рабочих дня. С новой карты сразу спишется сумма за досрочный перевыпуск карты. Если вы заменили зарплатную карту, то реквизиты необходимо предоставить работодателю. Несмотря на то, что номер счет остается прежним, из-за смены фамилии вам могут не доходить денежные средства.

Заменить полис ОМС

После того, как вы получили новый паспорт и внесли изменения в СНИЛС, вы можете заменить и полис ОМС.

Для замены полиса обязательного медицинского страхования необходимо обратиться в свою страховую компанию (ее наименование можно посмотреть сзади на бланке) с подтверждающими документами:

- паспортом;

- свидетельством о браке;

- старым полисом;

- СНИЛС.

Точный список документов следует уточнить в страховой организации. Никаких госпошлин платить не нужно. Полис ОМС изготавливается до 45 дней, на это время вам выдадут временный сертификат.

Также данную услугу можно получить электронно на портале МФЦ. Но обратите внимание на то, что при обращении в медицинские организации, указанные в перечне, предъявлять полис в бумажном виде не нужно. Но если вы планируете пойти в медицинскую организацию, которой нет в перечне , то всё равно вам потребуется получить бумажную версию полиса в страховой компании.

Заменить загранпаспорт

Если необходимо – замените загранпаспорт. Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами МВД РФ по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан. Подать заявление можно также лично или через портал Госуслуги.

За выдачу загранпаспорта уплачивается государственная пошлина в размере:

- 2000 рублей (или 1400 при подаче на Госуслугах) – для паспортов старого образца;

- 5000 рублей (или 3500 рублей при подаче на Госуслугах) – для паспортов нового образца.

Замена документов после смены фамилии в МФЦ

Также в режиме "одного окна" у одного специалиста МФЦ в течение получаса можно заменить большую часть необходимых документов. В пакет услуг при перемене имени входят услуги по замене паспорта РФ, загранпаспорта, переоформлению полиса ОМС, обмену СНИЛС, замене водительских удостоверений, внесение изменений в социальное дело.

Какие документы не нужно менять после смены фамилии

Документы, связанные с наличием имущественных прав, например свидетельство о праве собственности на недвижимость, менять не нужно. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о браке.

Также не требуют замены документы о получении образования .

При перемене фамилии ИНН гражданина остается прежним, а свидетельство ИНН заменяется по желанию. Но для работодателя и для вас самих будет удобнее внести изменения в ИНН. Особенно, если вы периодически подаете заявления на возврат налога на лечение, образование и т.д. Свидетельство с новой фамилией можно получить в МФЦ, ФНС или скачать в электронном виде в личном кабинете на сайте ФНС. Для этого сначала в личном кабинете нужно внести новые паспортные данные, если всё в порядке, тогда вам придет сообщение об актуализации данных. После этого в личном кабинете нужно подать заявление о получении ИНН в электронном виде. Заявление подается только один раз, после этого вы сможете в любое время скачивать его в личном кабинете без заявлений. При подаче заявления не забудьте отозвать свою электронную подпись и получить новую. В противном случае ваше заявление будет постоянно автоматически отклоняться, так как, несмотря на новые данные в личном кабинете, электронная подпись по-прежнему содержит ваши старые персональные данные.

Трудовая книжка не меняется, но в неё вносится соответствующая запись о смене фамилии. Для этого работодателю нужно предоставить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и свидетельства о заключении брака.

Главное фото: Piter.tv (Евгений Рыбкин)

Скриншоты: ПФР; Госуслуги; МФЦ