Пуск ракеты дважды переносили из-за технических неисправностей.

Ракета "Ангара А5" стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Старт ракеты состоялся днем 11 апреля. Ожидается, что через 12,5 минут разгонный блок "Орион" отделится от третьей ступени ракеты, после чего выведет на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку. Отметим, что пуск "Ангары А5" дважды переносили за последние два дня из-за технических неисправностей.

Ранее мы сообщали, что на космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты "Ангара-А5".

Видео: Роскосмос Медиа