Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Минобороны сообщило о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником. Пуск ракеты провели с космодрома "Плесецк".

В военном ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30".

Видео: Минобороны России