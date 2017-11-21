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Минобороны: на "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"

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Мероприятия идут на полигонах Правдинский и Хмелевка.

Минобороны России: на учениях "Запад-2021" впервые применили ударные боевые роботы "Платформа-М". Об этом рассказали представители пресс-службы оборонного ведомства. Известно, что данная техника принимает участие в маневрах под Калининградом. При отработке действия используются вооруженные гранатометы и пулеметные комплексы

За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника  позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что кроме "Платформ" в мероприятиях используются "Орланы", "Форпост". Они необходимы для корректировки огня представителями танковых и артиллерийских подразделений. Военные отрабатывают маневры на полигонах в Хмелевке и Правдинском.

На востоке Польши начались боевые учения "Рысь-21".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, боевой робот, военные учения, запад-2021, калининградская область, минобороны, платформа-м
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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