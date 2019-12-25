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На востоке Польши начались боевые учения "Рысь-21"
Сегодня, 12:57
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На востоке Польши начались боевые учения "Рысь-21"

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Варшава отреагировала маневрами на стратегические учения "Запад-2021".

На востоке Польши начались боевые учения "Рысь-21" с участием 4 тысяч солдат из 12-й Щецинской механизированной дивизии. Военнослужащие оказались переброшены на территорию с запада и севера. Об этом рассказали представители вооруженных сил страны. В первом дне маневров (10 сентября) принял участие глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Чиновник прибыл для этого в город Нова-Демба, расположенном в Подкарпатском воеводстве. Специалист объяснил журналистам, что данные мероприятия являются реакцией Варшавы на проводимые российско-белорусские учения "Запад-2021".

Мы готовы. Польская армия тренируется. Учения "Запад" - крупнейшие за 40 лет, но они проходят на разных полигонах, в том числе на белорусских. Один из них расположен в двух км от Бреста, от польской границы.

Мариуш Блащак, глава Минобороны Польши

В операциях используется около 1 тысячи военной техники. В большей степени представлены бронетранспортеры Rosomak. Военные используют минометы Rak, самоходные гаубицы Dana,  комплексы Poprad и Hibneryt. Также присутствуют БМП BWP-1, которые повторяют характеристики советской БМП-1.

Глава МИД Украины заявил о рисках учений "Запад-2021".

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, запад-2021, мариуш блащак, минобороны, польша, рысь
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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