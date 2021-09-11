Глава МИД Украины заявил о рисках учений "Запад-2021"

Дмитрий Кулеба не согласился с позицией ВСУ о военных маневрах России и Белоруссии.

Министр иностранных дел Украины заявил о рисках учений "Запад-2021" для страны. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Запись программы доступна на YouYube-канале. Он поспорил с представителями Вооруженных сил, которые не видят больших рисков в военных тренировках между Москвой и Минском. Чиновник призвал внимательнее наблюдать за маневрами.

Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

При этом командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев объяснил журналистам, что нет непосредственной угрозу от "Запад-2021" для Украины. В частности, он не видит опасности в формировании противниками ударных группировок или других подготовительных мер для новой агрессии по отношению к Киеву. При этом обстановка продолжает оставаться динамичной и изменяющейся.

Также Генерал-лейтенант напомнил, что российско-белорусские учения "Запад-2021" проходят на неизвестном для Киева количестве полигонов. Украинская разведка продолжает наблюдение за ситуацией и военные готовы принять необходимые меры.

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Фото и видео: YouTube / Shuster online