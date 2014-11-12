Депутат от "Оппозиционной платформы" заклеил рот пластырем на ток-шоу

Депутат от украинской политической партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь " заклеил рот пластырем на ток-шоу. В эфире местного телеканала "Украина-24" парламентарий Вадим Рабинович выступил с протестом против притеснения права на свободу слова. Он также поддержал журналистов с закрывшихся в стране телеканалов.
Спасибо, что пригласили меня на ток-шоу. Это большое мужество, уже четыре канала закрыли из-за меня… У нас закрыли телеканалы, которые критиковали действия власти, полторы тысячи человек остались без работы.
Вадим Рабинович, украинский депутат
Политик заметил, что с большим уважением относится с программе, на которую был приглашен. Однако в знак протеста против того, что происходит на Украине, он решил весь эфир просидеть с пластырем на лице, так как именно так приходится сидеть 9/10 населения Украины. Он уточнил, что говорит о заклеенном рте.
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Фото и видео: YouTube / Украина 24
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